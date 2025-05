Concerto primo maggio 2025 Roma: cast, cantanti, scaletta, conduttori, orari e streaming del Concertone

Oggi, 1 maggio 2025, si svolge come da tradizione il Concerto del primo maggio 2025 a Roma. Il concerto quest’anno torna a svolgersi nella sua tradizionale location di Piazza San Giovanni in Laterano, dopo i lavori che l’hanno riguardata lo scorso anno per il Giubileo. Alla conduzione Noemi, Ermal Meta e BigMama. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Si comincia alle ore 15 e si andrà avanti fino a mezzanotte. Sarà possibile seguirlo in diretta su Rai 3 e Radio 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Conduttori

Confermati dopo il successo della scorsa edizione Ermal Meta e Noemi, a cui si affianca per tutta la durata del Concertone BigMama. Quest’anno ci sarà anche il professore star dei social Vincenzo Schettini che compirà alcune incursioni sul palco. Un tridente quindi molto apprezzato dal pubblico che non mancherà di cantare e ballare anche sulle loro canzoni, visto che si tratta di tre artisti molto apprezzati.

Concerto primo maggio 2025 Roma: cantanti

Ma chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma? Un cast variegato e poliedrico che metterà d’accordo tutti, dal pubblico più generalista a quello più di nicchia, all’insegna del concept che recita “Il futuro suona oggi”. Ecco il cast completo (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Scaletta

Abbiamo visto i cantanti che prenderanno parte al Concerto del Primo Maggio 2025, ma qual è la scaletta dell’evento? Qual è l’ordine di apparizione degli artisti sul palco di San Giovanni? Al momento la scaletta non è stata resa nota. Appena lo sarà verrà pubblicata in questo articolo.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2025 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire il Concertone da piazza San Giovanni in Laterano a Roma su Rai Radio2 per l’evento integrale. Diretta in tv come da tradizione su Rai 3. Il concerto sarà suddiviso in quattro sezioni, l’anteprima, dalle 15.15 alle 16, e poi dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Diretta streaming e on demand su Rai Play.