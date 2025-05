Concerto primo maggio 2025: il programma completo del Concertone a Roma

Qual è il programma completo del concerto del primo maggio 2025 in scena oggi – 1 maggio – a Roma? Il Concertone torna quest’anno nella sua storica location di piazza San Giovanni in Laterano, dopo che lo scorso anno si era dovuto spostare al Circo Massimo per i lavori in piazza in vista del Giubileo. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Al timone della kermesse troviamo un trio d’eccezione: Noemi, Ermal Meta e BigMama. Con loro, il professore star dei social Vincenzo Schettini che compirà alcune incursioni sul palco.

Sul palco del Concertone a San Giovanni saliranno, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2025 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire il Concertone da piazza San Giovanni in Laterano su Rai Radio2 per l’evento integrale. Diretta in tv come da tradizione su Rai 3. Il concerto sarà suddiviso in quattro sezioni, l’anteprima, dalle 15.15 alle 16, e poi dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Diretta streaming e on demand su Rai Play.