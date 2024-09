Morbius: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, alle ore 21,20 va in onda Morbius, film del 2022 diretto da Daniel Espinosa. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics creati da Roy Thomas e Gil Kane, qui interpretato da Jared Leto. È il terzo film del Sony’s Spider-Man Universe dopo Venom (2018) e il suo sequel, Venom – La furia di Carnage (2021). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un ospedale privato in Grecia, il piccolo Michael Morbius accoglie con piacere l’arrivo di un nuovo bambino chiamato Lucien, che decide di soprannominare “Milo”. Entrambi soffrono di una rara malattia ematica, venendo bullizzati per questo. Dopo che Michael riesce a salvare la vita di Milo riparando il macchinario che lo tiene in vita, il loro tutore Nicholas fa in modo che Michael studi in una scuola speciale per giovani geni in America, mentre lui continuerà a prendersi cura di Milo.

Venticinque anni dopo, l’ormai 35enne dottor Michael Morbius rifiuta in Svezia un premio Nobel, per aver sviluppato del sangue sintetico che ha salvato milioni di vite, a causa del suo fallimento nel trattamento a lungo termine della sua malattia. Tornato al suo laboratorio a New York City, la collega dottoressa di Morbius, Martine Bancroft, lo critica per gli esperimenti illegali che l’ematologo sta conducendo su pipistrelli vampiri, rubati illegalmente dalla foresta amazzonica, tentando di replicare sull’essere umano il loro vampirismo transgenico, in modo da curare efficacemente la sua malattia. Dopo aver informato Nicholas e Milo (ora miliardario) del suo nuovo esperimento, Morbius ottiene finanziamenti da Milo per continuare i suoi esperimenti illegali su una nave mercantile in acque internazionali. Morbius sviluppa una cura funzionante, ma si trasforma in una creatura simile a un vampiro. In preda ad una feroce sete di sangue, Morbius massacra e prosciuga l’intero equipaggio della nave; durante il conflitto, Martine cade in coma dopo aver battuto la testa. Tornato in sé, una volta che la sua sete di sangue si è placata, un inorridito Morbius cancella tutti i filmati delle telecamere a circuito chiuso, prima di diramare una richiesta di soccorso e saltare fuori bordo.

Ritornato al suo laboratorio, Morbius analizza i suoi nuovi poteri, scoprendo di doversi nutrire di sangue ogni sei ore per sopravvivere, che i suoi pipistrelli lo riconoscono come uno di loro e che ora ha una forza sovrumana e una capacità di ecolocalizzazione. Altrove, gli agenti dell’FBI Simon Stroud e Al Rodriguez indagano sulle vittime di Morbius a bordo della nave. Milo arriva al laboratorio e scopre Morbius guarito dalla sua malattia e in cerca di sangue per mantenersi in forze, ma va via indignato quando Morbius si rifiuta di dargli la cura per non costringerlo al suo stesso fato. Più tardi, Morbius scopre che un’infermiera del suo ospedale è stata prosciugata del suo sangue e uccisa. Credendosi responsabile, tenta di fuggire dall’ospedale prima di permettere a Stroud e Rodriguez, che avevano dedotto il suo coinvolgimento nelle uccisioni dalla presenza sulla nave di Martine, risvegliatasi dal coma, di arrestarlo. In prigione, Morbius incontra Milo, che si finge il suo avvocato e gli promette di usare i suoi contatti per liberarlo. Dopo che Milo se ne va senza il suo bastone, Morbius si rende conto che l’amico ha preso la cura ed evade di prigione per affrontarlo. Ammettendo di aver ucciso l’infermiera, Milo chiede a Morbius di unirsi a lui nell’abbracciare la loro nuova natura e vivere come vampiri, prima di uccidere un gruppo di agenti di polizia che tentano di arrestare Morbius, il quale fugge.

Morbius: il cast

Abbiamo visto la trama di Morbius, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jared Leto: Dr. Michael Morbius

Matt Smith: Lucien / Milo Morbius

Adria Arjona: Dr. Martine Bancroft

Jared Harris: Dr. Emil Nicholas

Al Madrigal: Albert “Al” Rodriguez

Tyrese Gibson: Simon Stroud

Streaming e tv

Dove vedere Morbius in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, giovedì 19 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.