Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 12 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Alan Friedman e Augusto Minzolini discuteranno del ruolo della Chiesa di Leone XIV nel mondo e del rapporto tra il primo Papa statunitense della storia e Donald Trump nella nuova puntata del programma di Massimo Giletti “Lo Stato delle Cose” in onda oggi. Il confronto politico avrà come protagonisti il sottosegretario alla Giustizia di Fdi Andrea Delmastro e il presidente del Pd Stefano Bonaccini: al centro del dibattito il tema del lavoro povero in Italia. Il “rosso” Vladimir Luxuria e il “nero” Francesco Storace “duelleranno” sul tema dell’immigrazione partendo dalle parole del Pontefice Leone XIV ossia la necessità di “costruire ponti” tra i popoli.

E poi una storia terribile, quella di una donna vittima di un’aggressione sadica e disumana da parte di un ex collega che le diede fuoco cercando di ucciderla, è oggetto di una inchiesta perché oltre al danno, oggi questa donna non lavora nonostante una legge della Regione siciliana lo preveda. Perché? Le “relazioni pericolose” tra Ultras, Rapper e ‘Ndrangheta sono il filo rosso che conduce dall’inchiesta sulle curve di Milan e Inter fino in Calabria, dove agiscono famiglie pesanti dal punto di vista mafioso, passando per personaggi come Fedez, Killa, Lazza. Un viaggio che non finisce mai di porre interrogativi inquietanti, a cui fanno da contraltare le risposte altrettanto inquietanti che arrivano: come l’arresto, la scorsa settimana, di Monardo ex consigliere del comune di Sorianello in provincia di Vibo Valentia, personaggio che “Lo Stato delle Cose” da mesi aveva individuato, e cercato, in quanto figura compromessa. Infine, chi gestiva davvero la Gintoneria di Davide Lacerenza? Il King di Milano, si sa, era il proprietario, Stefania Nobile era la “socia occulta” e infine c’era il “cameriere” Davide Ariganello. Ma che ruolo aveva esattamente Ariganello? Di cosa si occupava? I magistrati lo hanno definito il vero “factotum”. Quindi era lui che gestiva il “sistema” della Gintoneria? Se ne parlerà in studio con Asia Gianese influencer e assidua frequentatrice delle notti del “regno” Lacerenza.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.