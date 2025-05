Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 maggio 2025

Questa sera, lunedì 12 maggio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 maggio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’elezione di Papa Leone XIV, con i retroscena del Conclave e le prime mosse di Robert Francis Prevost. A seguire, un’intervista alla leader francese del Rassemblement National Marine Le Pen. Si ritornerà, poi, sul mistero del Bayesian, con immagini inedite del veliero affondato a Porticello nella notte del 19 agosto scorso. Infine, il capitolo sicurezza con un viaggio nelle città messe sotto scacco dalle bande di ladri. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Alessandro Sallusti, Roberto Giacobbo, Filippo Roma, Lucetta Scaraffia, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli, Filippo Facci, Tommaso Cerno, Marco Bassani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 12 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.