La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2023 è stata particolarmente confusionaria. Un po’ per colpa del ritardo dell’audio, un po’ per il nuovo equilibrio trovato da Ilary Blasi ed Enrico Papi. Equilibrio che però è sembrato andare a discapito di Alvin.

L’inviato ha infatti avuto diversi problemi, più del solito, nel farsi ascoltare dallo studio e a mantenere l’ordine. Sia durante lo svenimento di Corinne Clery, sia mentre spiegava le prove, Alvin ha iniziato a dare segni di insofferenza. Anche quando dallo studio hanno provato a convincere Fiore Argento a restare, Alvin ha cercato di mantenere l’ordine: “Deve decidere lei. Sto facendo solo il mio lavoro, se volete venire ad aiutarmi siete i benvenuti… Provate a stare voi qui, io faccio l’Isola da quattro anni, so come si sta”.

Poi in occasione della prova di Cristina Scuccia, la Blasi ha dato il via ma Alvin è intervenuto: “Il via lo darei io dopo aver spiegato la prova” ed è qui che la Blasi ha ribattuto: “Fai come te pare! Alvin ricordati che nella vita ogni tanto si è statue altre si è piccioni. Io mi sento piccione”. Risate in studio dato che tra la Blasi e Alvin c’è una profonda amicizia e questi scherzi goliardici sono all’ordine del giorno.

Infine l’ultima stoccata durante le nomination quando Fiore Argento ha deciso di ritirarsi. “Ti sei fatta intortare da Alvin ora resti”, le parole di Ilary Blasi. Alvin: “Non ci provare l’avete intortata tu e Papi, voi non sapete come si sta qui, ci sono 40 gradi”. “Ebbè, qui piove! Fatti una risata! stasera male male!”, ha chiosato ridendo la Blasi.