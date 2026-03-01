Chi è Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026

È Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì il cantante vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Si tratta di uno degli artisti più in voga del momento, soprattutto dopo il grande successo di Rossetto e caffè. Ma quali sono le canzoni e la carriera? E le origini e la vita privata? Ecco tutte le informazioni.

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York il 7 aprile 1969 ma cresce artisticamente e umanamente a Napoli, città con cui mantiene un legame fortissimo e che rappresenta il cuore della sua produzione musicale. Figlio del celebre cantante e attore Mario Da Vinci, debutta giovanissimo nel mondo dello spettacolo, muovendosi fin da subito tra musica, teatro e cinema. La sua carriera attraversa più decenni e diverse fasi, rendendolo una figura centrale della canzone popolare napoletana contemporanea.

Negli anni Ottanta e Novanta Sal Da Vinci si afferma come interprete melodico, pubblicando numerosi album e brani in lingua napoletana che ottengono grande successo soprattutto nel Sud Italia. Canzoni come Vera, Tu, Napule e So’ pazzo ‘e te diventano punti di riferimento del suo repertorio, grazie a una vocalità intensa e a una scrittura emotiva, radicata nella tradizione ma aperta al pop. Parallelamente, lavora come attore in teatro e cinema, dimostrando una versatilità artistica non comune.

Negli anni Duemila rinnova il proprio linguaggio musicale, cercando un dialogo più diretto con il pop italiano contemporaneo. Questa evoluzione culmina nel successo clamoroso di Rossetto e caffè, pubblicata nel 2023 e diventata una delle canzoni italiane più ascoltate e condivise dell’anno, con milioni di stream e una diffusione trasversale su radio e piattaforme digitali. Il brano segna una nuova fase della carriera di Sal Da Vinci, portandolo a un pubblico più giovane e nazionale.

La presenza a Sanremo 2026 rappresenta il riconoscimento definitivo di un percorso lungo e coerente, che ha saputo rinnovarsi senza perdere identità. Dal punto di vista privato, Sal Da Vinci è sposato e padre, e ha sempre mantenuto un profilo familiare riservato, lontano dalle dinamiche del gossip.