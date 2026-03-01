Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Chi è Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'artista ha trionfato con il brano "Per sempre sì"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì il cantante vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Si tratta di uno degli artisti più in voga del momento, soprattutto dopo il grande successo di Rossetto e caffè. Ma quali sono le canzoni e la carriera? E le origini e la vita privata? Ecco tutte le informazioni.

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York il 7 aprile 1969 ma cresce artisticamente e umanamente a Napoli, città con cui mantiene un legame fortissimo e che rappresenta il cuore della sua produzione musicale. Figlio del celebre cantante e attore Mario Da Vinci, debutta giovanissimo nel mondo dello spettacolo, muovendosi fin da subito tra musica, teatro e cinema. La sua carriera attraversa più decenni e diverse fasi, rendendolo una figura centrale della canzone popolare napoletana contemporanea.

Negli anni Ottanta e Novanta Sal Da Vinci si afferma come interprete melodico, pubblicando numerosi album e brani in lingua napoletana che ottengono grande successo soprattutto nel Sud Italia. Canzoni come Vera, Tu, Napule e So’ pazzo ‘e te diventano punti di riferimento del suo repertorio, grazie a una vocalità intensa e a una scrittura emotiva, radicata nella tradizione ma aperta al pop. Parallelamente, lavora come attore in teatro e cinema, dimostrando una versatilità artistica non comune.

Negli anni Duemila rinnova il proprio linguaggio musicale, cercando un dialogo più diretto con il pop italiano contemporaneo. Questa evoluzione culmina nel successo clamoroso di Rossetto e caffè, pubblicata nel 2023 e diventata una delle canzoni italiane più ascoltate e condivise dell’anno, con milioni di stream e una diffusione trasversale su radio e piattaforme digitali. Il brano segna una nuova fase della carriera di Sal Da Vinci, portandolo a un pubblico più giovane e nazionale.

La presenza a Sanremo 2026 rappresenta il riconoscimento definitivo di un percorso lungo e coerente, che ha saputo rinnovarsi senza perdere identità. Dal punto di vista privato, Sal Da Vinci è sposato e padre, e ha sempre mantenuto un profilo familiare riservato, lontano dalle dinamiche del gossip.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Stefano De Martino conduttore del Festival di Sanremo 2027
Musica / Sanremo 2026, Serena Brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020
Musica / Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato” | VIDEO
Ti potrebbe interessare
Musica / Stefano De Martino conduttore del Festival di Sanremo 2027
Musica / Sanremo 2026, Serena Brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020
Musica / Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato” | VIDEO
Musica / Sanremo 2026, la Rai ha deciso: Stefano De Martino e Antonella Clerici conduttori del Festival nel 2027
Musica / La frecciata di Gianluca Grignani a Laura Pausini: "C'è il suo numero? Così la posso chiamare"
Musica / Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi a Sanremo: "Le regole non sono uguali per tutti"
Musica / Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: "Chiamami maestra"
Musica / Sanremo 2026, Gianni Morandi a sorpresa sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro: “È stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”
Musica / Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano "I maschi" e si baciano sul palco dell'Ariston
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Ricerca