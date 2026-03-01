TV
Sanremo 2026, chi ha vinto il Festival: il vincitore
Sanremo 2026, chi ha vinto il Festival: il vincitore
Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? A trionfare nella 76esima edizione è stato Sal Da Vinci con “Per sempre si”.
LA CLASSIFICA FINALE
- Sal Da Vinci
- Sayf
- Ditonellapiaga
- Arisa
- Fedez e Masini
- Nayt
- Fulminacci
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Tommaso Paradiso
- LDA e AKA 7even
- Luchè
- Bambole di pezza
- Levante
- J-Ax
- Tredici Pietro
- Samurai Jay
- Raf
- Malika Ayane
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Michele Bravi
- Francesco Renga
- Patty Pravo
- Chiello
- Elettra Lamborghini
- Dargen D’Amico
- Leo Gassmann
- Mara Sattei
- Eddie Brock
Cantanti
Ma quali sono i cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2026? Di seguito l’elenco degli artisti in gara con i rispettivi brani:
- Raf – “Ora e per sempre”
- Tredici Pietro – “Uomo che cade”
- Tommaso Paradiso – “I romantici”
- Patty Pravo – “Opera”
- Fulminacci – “Stupida sfortuna”
- Luchè – “Labirinto”
- Arisa – “Magica favola”
- Serena Brancale – “Qui con me”
- Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
- LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
- Malika Ayane – “Animali notturni”
- Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
- Sayf – “Tu mi piaci tanto”
- J-Ax – “Italia Starter Pack”
- Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
- Levante – “Sei tu”
- Samurai Jay – “Ossessione”
- Ermal Meta – “Stella stellina”
- Elettra Lamborghini – “Voilà”
- Eddie Brock – “Avvoltoi”
- Dargen D’Amico – “Ai Ai”
- Nayt – “Prima che”
- Bambole di pezza – “Resta con me”
- Leo Gassmann – “Naturale”
- Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
- Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
- Michele Bravi – “Prima o poi”
- Ditonellapiaga – “Che fastidio”
- Chiello – “Ti penso sempre”
- Francesco Renga – “Il meglio di me”