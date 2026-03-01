Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, chi ha vinto il Festival: il vincitore

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, chi ha vinto il Festival: il vincitore

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? A trionfare nella 76esima edizione è stato Sal Da Vinci con “Per sempre si”.

LA CLASSIFICA FINALE
  1. Sal Da Vinci
  2. Sayf
  3. Ditonellapiaga
  4. Arisa
  5. Fedez e Masini
  6. Nayt
  7. Fulminacci
  8. Ermal Meta
  9. Serena Brancale
  10. Tommaso Paradiso
  11. LDA e AKA 7even
  12. Luchè
  13. Bambole di pezza
  14. Levante
  15. J-Ax
  16. Tredici Pietro
  17. Samurai Jay
  18. Raf
  19. Malika Ayane
  20. Enrico Nigiotti
  21. Maria Antonietta e Colombre
  22. Michele Bravi
  23. Francesco Renga
  24. Patty Pravo
  25. Chiello
  26. Elettra Lamborghini
  27. Dargen D’Amico
  28. Leo Gassmann
  29. Mara Sattei
  30. Eddie Brock

Cantanti

Ma quali sono i cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2026? Di seguito l’elenco degli artisti in gara con i rispettivi brani:

  • Raf – “Ora e per sempre”
  • Tredici Pietro – “Uomo che cade”
  • Tommaso Paradiso – “I romantici”
  • Patty Pravo – “Opera”
  • Fulminacci – “Stupida sfortuna”
  • Luchè – “Labirinto”
  • Arisa – “Magica favola”
  • Serena Brancale – “Qui con me”
  • Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
  • LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”
  • Malika Ayane – “Animali notturni”
  • Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
  • Sayf – “Tu mi piaci tanto”
  • J-Ax – “Italia Starter Pack”
  • Fedez e Marco Masini – “Male necessario”
  • Levante – “Sei tu”
  • Samurai Jay – “Ossessione”
  • Ermal Meta – “Stella stellina”
  • Elettra Lamborghini – “Voilà”
  • Eddie Brock – “Avvoltoi”
  • Dargen D’Amico – “Ai Ai”
  • Nayt – “Prima che”
  • Bambole di pezza – “Resta con me”
  • Leo Gassmann – “Naturale”
  • Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
  • Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”
  • Michele Bravi – “Prima o poi”
  • Ditonellapiaga – “Che fastidio”
  • Chiello – “Ti penso sempre”
  • Francesco Renga – “Il meglio di me”
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
Ti potrebbe interessare
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
TV / A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Sal Da Vinci, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Arisa, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Tommaso Paradiso, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Luchè, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) il vincitore del Festival, a che ora
Ricerca