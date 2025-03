È morto Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino: aveva 60 anni

È morto Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino

È morto all’età di 60 anni Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino. Il reporter è deceduto lo scorso venerdì presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto.

Nato a Genova nel 1964, Giovanni era figlio di Gino Paoli e della prima moglie di quest’ultimo, Anna Fabbri. Dopo aver seguito le orme del padre, suonando nella band che accompagnava il cantautore durante i suoi concerti, ha dedicato la sua vita al giornalismo lavorando per numerosi magazine e siti web. Attualmente era il direttore di Dillinger news, il sito creato da Fabrizio Corona.

“Giovanni non era solo un leader; era l’anima di questa redazione. Operava sempre nell’ombra, una presenza discreta ma decisiva, la calma in mezzo alle tempeste giornalistiche che spesso si abbattevano su di noi. La sua carriera era un testamento al giornalismo vero, quello che si fa per passione e non per gloria, in un’epoca dove l’instabilità e l’effimero sembrano dominare incontrastati” si legge sul sito.

E ancora: “Il suo spirito punk, quel cuore ribelle che pulsava sotto la superficie di un professionista impeccabile, ci ha subito conquistato. Giovanni non era mai fuori posto, anche nei momenti più critici; era il timoniere che sapeva navigare le acque turbolente senza mai perdere di vista la rotta, mantenendo vivo il nostro amato Dillinger”.

Gino Paoli, che quest’anno compirà 91 anni, ha avuto altri tre figli da diverse relazioni: Amanda Sandrelli, avuta con l’attrice Stefania Sandrelli, Nicolò e Tommaso, nati dal matrimonio con l’attuale moglie del cantautore, Paola Penzo.

Nel suo libro Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, Gino Paoli parlava così di Giovanni e della sorella Amanda: “Giovanni e Amanda, i miei primi due figli, hanno fatto un bel pezzo di vita insieme. Dall’infanzia fino all’adolescenza. E, come è giusto che sia, hanno fatto tutti gli errori che bambini e adolescenti commettono. Perché bisogna sbagliare per sapere che la strada era sbagliata”.

Riguardo ai suoi quattro figli, poi, affermava: “Giovanni forse è il più accondiscendente dei quattro, il più accomodante. E ormai è un uomo di quasi sessant’anni, fa il giornalista. È in un certo senso altro da me, non posso più considerarlo il bambino che mi trotterellava dietro tanto tempo fa”.