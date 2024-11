Jake La Furia: “La droga? Non avrei mai smesso ma ho avuto problemi con la polizia. I figli mi hanno aggiustato”

Jake La Furia: “La droga? I figli mi hanno aggiustato”

Il rapper Jake La Furia è una delle sorprese della nuova edizione di X Factor, il talent show musicale attualmente in onda su Sky.

Nato a Milano il 25 febbraio 1979, Francesco Vigorelli, questo il vero nome del rapper, si è raccontato in una recente intervista a Vanity Fair in cui ha dichiarato: “Ho fatto i figli non per continuare a fare quello che facevo prima e lasciarli alla tata, ma perché ci tenevo davvero a costruirmi una famiglia. Volevo godermi i figli e vivermeli in fondo, e questo mi ha sicuramente cambiato la vita. Anche perché banalmente non avrei potuto più fare le 7 del mattino. Penso che i figli mi abbiano aggiustato. Accompagnarli e andarli a prendere a scuola mi mette in pace”.

“Ho sempre voluto tenere la mia famiglia lontana dai riflettori a meno che non lo vogliano loro” ha aggiunto il rapper.

Jake La Furia, poi, non ha mai nascosto la sua dipendenza dalle droghe, così come raccontato al podcast Mondo Cane: “Forse non avrei mai smesso, però ho avuto un serio problema di Polizia, per cui mi hanno tenuto sotto esame per cinque anni. In quei cinque anni mi sono fatto una famiglia e non ho più assunto nessuna sostanza, visto che ogni sei mesi dovevo fare gli esami. Ormai sono pulito come un bambino”.