X Factor 2024, i giudici: la giuria e la conduttrice dei Live, cast

Chi sono i giudici di X Factor 2024? E la conduttrice? Tante le novità nel cast di questa edizione del talent musicale di Sky, che parte con i live ogni giovedì in prima serata su Sky Uno dal 24 ottobre 2024. Alla conduzione la new entry Giorgia, una delle voci più amate dal pubblico. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Scopriamo insieme il cast di X Factor 2024.

Al timone delle puntate ci sarà Giorgia, mentre la giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi avrà il compito di guidare (e giudicare) i concorrenti settimana dopo settimana, performance dopo performance. Sono 12 i cantanti arrivati ai Live. Dopo le selezioni, tra lunghissime Audizioni, tesissimi Bootcamp e Home Visit spesso contraddistinti da scelte sofferte, si sono formati così i terzetti che arrivano ai nastri di partenza della gara:

Achille Lauro porta ai Live i Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi con voce, chitarra, batteria e basso (suo X Pass alle Audizioni), Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona che nella sua cameretta prova e produce i suoi brani dal sound indie pop, e i Patagarri, quartetto swing che ha fatto gavetta tra i mercati di Milano.

Jake La Furia sale sul palco con Francamente, nome d’arte di Francesca Siano (28enne torinese trasferitasi a Berlino) il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica, The Foolz, quintetto rock veronese ed El Ma, cantante 17enne bulgara arrivata in Italia tre anni fa. Manuel Agnelli ha scelto Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, che ha intrapreso una carriera solista dopo diverse esperienze in band; i PUNKCAKE, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo molto attivi nel sociale, che cercano appunto di mettere in musica questo loro impegno; Mimì, 17enne della provincia di Monza-Brianza cresciuta ascoltando soul e jazz e che ora canta soul, indie e perfino hip hop, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice;

Paola Iezzi schiera Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 attaccatissimo alla sua chitarra che grazie alle sue origini definisce il suo animo “Brit Punk”; LOWRAH, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”.

Anche quest’anno, lo show sul palco dell’X Factor Arena di Assago sarà pensato, realizzato e creato di fatto dal team dei fuoriclasse Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica – per la quarta edizione consecutiva a X Factor – che negli anni si è distinta per il successo riscontrato nello spettacolo e nell’entertainment italiano e non solo. Confermata anche la direzione musicale di Antonio Filippelli così come la regia di Luigi Antonini, tra i veterani di X Factor insieme al direttore della fotografia Ivan Pierri; la scenografia è a cura di Paola Spreafico, mentre Nick Cerioni si unisce al team creativo di X Factor 2024 come Talent Creative Advisor.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast, ma dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).