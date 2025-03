Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO

Il cantautore nei mesi scorsi era stato costretto a fermare il suo tour per non meglio precisati motivi di salute: ora rivela che cosa gli è successo

Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Il cantante ha voluto raccontare tutta la verità al suo pubblico, che lo ha aspettato con affetto ma anche timore per le sue condizioni di salute. “Grazie di esserci e di essere venuti perché ho passato uno dei periodi proprio più grigi in assoluto della mia vita. Ho avuto una cosa che capita e che è abbastanza democratica: la malattia. Ovviamente non auguro a nessuno di stare male qua dentro, ma superati i 50 anni è anche logico che arrivino delle problematiche che, magari, quando sei più giovane immagini di non dover mai affrontare. Quello che accomuna tutti è che pensiamo sempre che c’è qualcun altro che si ammala, ma mai noi, un po’ perché ci pensiamo sempre supereroi”.

“Sono molto riservato e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente – ha affermato Samuele Bersani dal palco – Così anche da essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione. Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”.

Il cantautore, poi, ha parlato anche dei problemi che affliggono la sanità italiana: “Una volta o incontrato un ragazzo che doveva essere operato e mi ha raccontato un episodio che è accaduto anche a me, ma che accomuna anche molte altre persone: era spaventato dall’idea di poter spendere una certa cifra per fare degli esami, anche perché purtroppo con il servizio pubblico che una volta uno dei nostri fiori all’occhiello, le cose sono andate un po’ in malora. Capita spesso per farti un esame ti danno un appuntamento dopo mesi, allora sei costretto ad andare in un posto pagamento. È un ragazzo che lavora ha una casa. Insomma alla fine si era messo 10mila euro su un braccio e 5mila sull’altro per pagare ciò che doveva dare”.

Samuele Bersani, quindi, conclude: “La lezione che ho imparato, e che voglio trasmettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo. E io sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza. Ecco, perché ci si dà la forza tra di noi quando capitano queste cose”.