Samuele Bersani e l’annuncio che tutti aspettavano: “Ora lo posso urlare, sto bene e sono guarito”

Samuele Bersani: “Ora lo posso urlare, sto bene e sono guarito”

Samuele Bersani è guarito e sta bene: così il cantante rassicura tutti i fan che da settimane erano in apprensione per il suo stato di salute.

Lo scorso 7 novembre, infatti, il cantante aveva annunciato sui social di essere costretto a sospendere il suo tour per non meglio precisati motivi di salute.

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi” aveva scritto Samuele Bersani.

Ora, arriva l’annuncio che tutti quanti stavano aspettando: l’interprete è guarito. Samuele Bersani, infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per informare i follower sul suo stato di salute. Qualcosa che voglio festeggiare insieme a voi con un abbraccio gigantesco ha scritto nella didascalia del post.

“In quest’ultimo periodo non non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza. Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo. Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco” ha scritto il cantante.

Poi l’atteso annuncio: “Posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito!”. L’interprete, quindi, ha augurato buone feste a tutti i suoi follower.