Rosa Chemical torna a parlare del bacio a Fedez: “Studiato a tavolino ma Chiara non lo sapeva” | VIDEO

A distanza di due anni dal famoso bacio tra Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo 2023, il cantante di Made in Italy torna a parlare di quell’episodio che provocò anche una lite tra il rapper e l’ormai ex moglie Chiara Ferragni. Ospite del podcast Mondo Cash, Rosa Chemical ha rivelato che il bacio “era preparato” confermando che era una cosa “studiata a tavolino”. Il cantante ha confermato che Chiara Ferragni non era a conoscenza dell’accordo. Rosa Chemical, quindi, ha aggiunto una cosa che in realtà era già nota: ovvero che lui e Fedez si erano accordati durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper, allora affiancato da Luis Sal, che nella settimana di Sanremo andò in onda su Rai 2 in occasione della kermesse musicale.

In quella puntata, infatti, Fedez disse a Rosa Chemical: “Io sarò in prima fila, vieni a salutarmi mentre canti”, “Ottimo, buono a sapersi, sarà fatto” rispose Rosa Chemical con Fedez che replicò con “ci possiamo dare un bacino, magari con la lingua”. Rosa Chemical, tuttavia, finora aveva sempre smentito che il bacio fosse stato concordato: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio”.