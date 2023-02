Sanremo 2023, Rosa Chemical e Fedez: il bacio gay al festival

Siparietto hot al Festival di Sanremo 2023 con il cantante Rosa Chemical che prima si è seduto sulle ginocchia di Fedez, il quale ha simulato un orgasmo, e poi si è reso protagonista di un bacio gay con lo stesso cantante.

“Scusate, mi ha preso l’amore, questo è il Festival dell’amore” ha poi gridato il cantante, in gara alla kermesse musicale con il brano Made in Italy. Il momento ad alto tasso erotico, che sicuramente scatenerà diverse polemiche, è andato in scena durante l’esibizione di Rosa Chemical nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Il cantante aveva già fatto parlare di sé nella serata dedicata alle cover ai duetti, quando, al termine della sua esibizione con Rose Villain nella quale aveva interpretato il brano America di Gianna Nannini, considerato un inno alla masturbazione sia maschile che femminile, aveva mostrato un sex toy gridando: “Viva il sesso, viva l’amore, viva la libertà”.

La performance è stata apprezzata anche da Gianna Nannini che su Instagram aveva postato un estratto dell’esibizione di Rosa Chemical scrivendo: “Stupendo Rosa Chemical, sei il top, ho goduto, w il sesso”.