Lasciali parlare: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lasciali parlare (Let Them All Talk), film del 2020 diretto da Steven Soderbergh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice Hughes è un’autrice vincitrice del Premio Pulitzer che lavora al suo ultimo manoscritto, che il suo editore spera sarà un sequel del suo lavoro più noto, You Always/You Never. Alice riceve un premio letterario nel Regno Unito e salpa a bordo della nave Queen Mary 2 per attraversare l’oceano Atlantico. Alice invita suo nipote Tyler ad assisterla durante il viaggio e le sue amiche dei tempi dell’università Roberta e Susan, con cui ha perso i contatti. Alice e Roberta hanno una relazione difficile derivante dalla convinzione di Roberta che Alice abbia usato suoi dettagli in “You Always/You Never”, cosa che Roberta ritiene abbia fatto deragliare la sua vita. All’insaputa di Alice, la sua agente Karen si unisce a loro sulla nave, sperando di conoscere dei dettagli sul nuovo libro di Alice.

Una volta sulla nave, Karen stringe amicizia con Tyler, convincendolo a ottenere informazioni da sua zia. Alice dice a Tyler che il libro parla del “cercare di prendere la luna nel pozzo per la seconda volta”, forse sottintendendo che sarà il sequel di un lavoro precedente. Passa la maggior parte del suo tempo a scrivere, facendo solo pause per mangiare e nuotare in piscina. Roberta tenta apertamente di attirare uomini ricchi a bordo, mentre Susan inizia a interagire con Kelvin Krantz, un altro scrittore sulla nave; Krantz scrive libri gialli che ad Alice non piacciono. Krantz conosce anche Karen e le consiglia di non curiosare nei dettagli del lavoro di Alice. Roberta tenta di parlare con Alice per ottenere un riconoscimento dell’uso che Alice fa dei dettagli della sua vita. Alice incontra Tyler e Karen insieme sulla nave, ma li perdona entrambi dopo aver appreso che Tyler ha un interesse romantico per Karen; i due cenano insieme, ma le avances romantiche di Tyler vengono rifiutate. Alice invita Karen a cena con il quartetto, dove le tensioni vengono al culmine tra Alice e Roberta dopo che Karen chiede del nuovo libro. Vengono interrotti da Susan, che le accusa entrambe di essere egoiste. Alice decide di cancellare il suo libro, implicitamente come un sequel di “You Always/You Never” come si aspettavano sia Karen che Roberta.

Lasciali parlare: il cast

Abbiamo visto la trama di Lasciali parlare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Meryl Streep: Alice Hughes

Candice Bergen: Roberta

Dianne Wiest: Susan

Gemma Chan: Karen

Lucas Hedges: Tyler

Streaming e tv

Dove vedere Lasciali parlare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.