Chi è Rose Villain, la rapper ospite di Rosa Chemical a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Rose Villain, la rapper ospite di Rosa Chemical nella serata delle Cover (duetti) del Festival di Sanremo 2023? Si tratta di un’artista ormai molto affermata, anche a livello internazionale. Ha raggiunto la popolarità prima come artista ospite, grazie alla partecipazione nei singoli di successo Don Medellín di Salmo (2016) e Chico di Gué Pequeno e Luchè (2020). Sempre con Guè nel 2021 incide i singoli Elvis e Piango sulla Lambo. Nel 2022 pubblica il singolo Michelle Pfeiffer con Tony Effe, che anticipa l’uscita dell’album in studio di debutto Radio Gotham. Ora l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico di Sanremo 2023 con il duetto con Rosa Chemical. I due canteranno la Cover di America di Gianna Nannini. Ecco chi è Rose Villain.

La carriera

Rose Villain è stata la prima donna a entrare nella Machete Empire Records e la prima artista italiana a firmare con Republic Records. Tra i suoi brani più famosi Chico ed Elvis. Il suo vero nome è Rosa Luini ed è nata a Milano il 20 luglio 1989. Appassionata sin da ragazzina di canto, a 18 anni decide di trasferirsi a Los Angeles. Si diploma in California al conservatorio di musica contemporanea, il Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in particolare in musica rock.

Diventa la frontwoman della punk rock band The Villains. Si trasferisce quindi a New York e completa i suoi studi in teatro e musical a Broadway. Qui conosce i suoi manager, Mark Gartenberg ed Eric Beall, che per primi credono in lei e iniziano a puntare fortemente sul suo talento. Nel 2016 firma con la Machete Empire Records, prima donna a riuscirci, e il 19 luglio pubblica il singolo Get the Fuck Out of My Pool, che unisce elettronica e hip hop. Qualche mese dopo lancia Geisha. Contemporaneamente collabora con Salmo nel singolo Don Medellin, tratto dall’album Hellvisback.

Due anni dopo diventa la prima italiana a firmare per la Republic Records, debuttando subito con il singolo Funeral Party. La svolta nella carriera di Rose Villain arriva nel 2020, quando firma per Arista e Sony Music e debutta sul mercato italiano da solista con il singolo Bundy, prodotto da Young Miles. Nello stesso anno collabora con Gué Pequeno e Luchè per il singolo di successo Chico, che diventa un tormentone estivo.

Nel 2021 Rose Villain ha lanciato diversi singoli, tra cui Elvis, con Gué Pequeno, un brano che contiene un campionamento di Heartbreak Hotel di Elvis Presley. Collabora intanto anche con Don Joe, Ernia, Ghali, Emis Killa e altri ancora. Il 10 dicembre 2021 viene pubblicata la terza collaborazione tra Guè e Rose Villain, ovvero il Piango sulla Lambo. Rose Villain è autrice del brano Luna piena di Orietta Berti, brano nato dalla collaborazione tra la cantante e Hell Raton.

Il 13 maggio 2022, Villain pubblica il singolo Michelle Pfeiffer insieme al rapper Tony Effe. Nel 2023 è uscito il suo album di debutto intitolato Radio Gotham. Ora l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico di Sanremo 2023 nella serata delle Cover al fianco di Rosa Chemical.

Vita privata

Rosa Villain è legata da diversi anni a Sixpm, alias Andrea Ferrara, ex membro dei 2nd Roof. Si sono conosciuti a New York e si sono innamorati. Nel 2021 le ha chiesto di sposarla. Su Instagram è seguita da circa 250mila persone.