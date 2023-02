Sanremo 2023: tutto quello che c’è da sapere sul Festival

Sanremo 2023: conduttori, cantanti, canzoni, ospiti, quante puntate, televoto e streaming

Dal 7 all’11 febbraio 2023 su Rai 1 (ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 11, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Conduttori e conduttrici

Come detto, il Festival di Sanremo 2023 sarà condotto, ancora una volta, da Amadeus. Al suo fianco quattro co-conduttrici. Nella prima serata e nella finale dell’11 febbraio ci sarà Chiara Ferragni, nella seconda sera Francesca Fagnani, nella terza Paola Egonu e nella quarta Chiara Francini. Ricapitolando:

Martedì 7 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Mercoledì 8 febbraio 2023: Francesca Fagnani

Giovedì 9 febbraio 2023: Paola Egonu

Venerdì 10 febbraio 2023: Chiara Francini

Sabato 11 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Con Amadeus ci sarà sempre un co-conduttore d’eccezione: Gianni Morandi. Il grande artista bolognese apparirà sul palco dell’Ariston in tutte le serate. Da capire invece come funzioneranno le “incursioni” di Rosario Fiorello…

Cantanti e canzoni

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2023 è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus a dicembre scorso, in occasione della serata finale di Sanremo Giovani. Anche quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti” ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2023 è spettacolare e trasversale. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2023:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Direttori d’orchestra

Ma quali sono i direttori d’orchestra presenti al Festival di Sanremo 2022? L’orchestra sarà diretta dal maestro Leonardo de Amicis. Le canzoni dei cantanti in gara saranno dirette da:

Daniel Bestonzo per Gianmaria

Carolina Bubbico per Elodie

Enrico Melozzi per Gianluca Grignani e Mr. Rain

Alberto Cipolla per Ariete e Olly

Vittorio Cosma per Coma Cose

Enzo Campagnoli per Lazza

Francesco D’Alessio per LDA

Luca Faraone per Madame

Valerio Chiaravalle per Will

Scaletta: il programma

Qual è la scaletta (programma) del Festival di Sanremo 2023? Le cinque Serate sono così organizzate:

Prima Serata: esibizione delle prime 14 canzoni/Artisti (vota solo la Sala Stampa)

Seconda Serata: esibizione delle altre 14 canzoni/Artisti (vota solo la Sala Stampa)

Terza Serata: esibizione di tutte le 28 le canzoni in gara (votano solo Demoscopica 1000 e Televoto, che pesano ciascuna per il 50%)

Serata Cover: i 28 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 e 2000 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34%)

Serata Finale: esibizione di tutte le 28 canzoni in gara (vota solo il Televoto); le cinque più votate vengono rivotate (da zero) da tutte e tre le giurie: il televoto pesa per il 34%

Sanremo 2023: gli ospiti

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2023 ci saranno:

Mahmood e Blanco

Pooh con Riccardo Fogli

Albano

Massimo Ranieri

Black eyed peace

Gino Paoli

Peppino Di Capri

Angelo Duro

Depeche mode

Francesco Arca

Il cast di Mare fuori 3

Elena Sofia Ricci

Maneskin

Alessandro Siani

Tom Morello

Sangiovanni

Roberto Benigni

Sulla Nave della Costa Crociere ormeggiata nel porto:

Salmo

Fedez

Takagi & Ketra

Guè Pequeno

Sul palco di Piazza Colombo:

Piero Pelù

Francesco Renga e Nek

Achille Lauro

Annalisa

La Rappresentante di Lista

Duetti e cover

Abbiamo visto gli ospiti di Sanremo 2023, ma quali sono le cover e i duetti in programma per la quarta serata del Festival? Di seguito l’elenco completo:

Anna Oxa con iLjard Shaba : Un’emozione da poco di Anna Oxa.

con : Un’emozione da poco di Anna Oxa. Ariete e Sangiovanni : Centro di gravità permanente di Franco Battiato.

e : Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Colla Zio e Ditonellapiaga , Salirò di Daniele Silvestri.

e , Salirò di Daniele Silvestri. Colapesce e Dimartino con Carla Bruni , Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte, portata al successo da Adriano Celentano.

e con , Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte, portata al successo da Adriano Celentano. Coma_Cose e Baustelle , Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri.

e , Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri. I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi : La forza della vita, Anima mia, medley dai rispettivi repertori.

e : La forza della vita, Anima mia, medley dai rispettivi repertori. Elodie e Big Mama : American woman.

e : American woman. Gianluca Grignani e Arisa : Destinzione Paradiso di Grignani.

e : Destinzione Paradiso di Grignani. gIANMARIA e Manuel Agnelli : Quello che non c’è degli Afterhours.

e : Quello che non c’è degli Afterhours. Giorgia e Elisa : Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro, brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001.

e : Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro, brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001. Lazza con Emma e Laura Marzadori : La fine di Nesli reinterpretata da Tiziano Ferro.

con e : La fine di Nesli reinterpretata da Tiziano Ferro. Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo : Medley di Bennato.

: Medley di Bennato. Levante e Renzo Rubino : Vivere di Vasco Rossi.

e : Vivere di Vasco Rossi. Madame e Izi : Via del Campo di Fabrizio De André.

e : Via del Campo di Fabrizio De André. Mara Sattei e Noemi : L’amour toujours di Gigi D’Agostino.

e : L’amour toujours di Gigi D’Agostino. Marco Mengoni con il Kingdom Choir : Let it be dei Beatles.

con il : Let it be dei Beatles. Modà e Le Vibrazioni : Vieni da me de Le Vibrazioni.

e : Vieni da me de Le Vibrazioni. Mr. Rain e Fasma : Qualcosa di grande di Cesare Cremonini.

e : Qualcosa di grande di Cesare Cremonini. Olly e Lorella Cuccarini : La notte vola di Lorella Cuccarini.

e : La notte vola di Lorella Cuccarini. Paola&Chiara con Merk&Kremont : un medley dei successi di Paola&Chiara.

con : un medley dei successi di Paola&Chiara. Rosa Chemical e Rose Villain : America di Gianna Nannini.

e : America di Gianna Nannini. Will con Michele Zarrillo : Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo.

con : Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo. Shari con Salmo : un medley di canzoni di Zucchero intitolato Hai scelto il diavolo in me.

con : un medley di canzoni di Zucchero intitolato Hai scelto il diavolo in me. Sethu e bnkr44 : Charlie fa surf dei Baustelle.

e : Charlie fa surf dei Baustelle. Tananai con Don Joe. Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi.

con Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi. Ultimo con Eros Ramazzotti : un medley di Eros Ramazzotti.

: un medley di Eros Ramazzotti. Lda e Alex Britti con il brano Oggi sono io dello stesso Britti.

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2023 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 7 febbraio 2023; l’ultima sabato 11 febbraio 2023. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 7 febbraio 2023

Seconda puntata: mercoledì 8 febbraio 2023

Terza puntata: giovedì 9 febbraio 2023

Quarta puntata: venerdì 10 febbraio 2023

Quinta puntata: sabato 11 febbraio 2023

Sanremo 2023: il regolamento

Qual è il regolamento del Festival di Sanremo 2023? Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i 25 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.

Televoto: numeri e come si vota

Come si vota per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023? Quali sono i numeri e i costi? Dal 7 all’11 febbraio su Rai 1 va in scena la 73esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara ben 28 cantanti. In tre serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2022. Per farlo bisognerà usare i seguenti numeri:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2023? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Sanremo 2023: biglietti

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2023? Arrivati all’inizio della kermesse, dobbiamo dire che è veramente complicato riuscire a trovare qualche biglietto disponibile per una delle cinque serate del Festival, fino alla finale dell’11 febbraio.

Il teatro Ariston d’altronde non è grandissimo e la sua capienza è ulteriormente limitata dall’imponente scenografia. Inoltre le prime file sono riservate a esponenti della politica e personaggi vip e della televisione, che spesso vediamo inquadrati durante le dirette su Rai 1. Il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.

Come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2023? Quanto costano? La prevendita è stata riservata esclusivamente agli abbonamenti, con la possibilità di assistere a tutte e cinque le serate, oltre a soggiorno in hotel, servizi turistici come alloggio, transfer aeroportuali ed escursioni. Non è possibile acquistare pacchetti per singole serate. Vediamo i pacchetti nel dettaglio: possono essere acquistati dal sito ufficiale del Festival di Sanremo un massimo di due abbonamenti per utente:

Pacchetto Luxury: prevede cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti nel 2° settore di platea.

Pacchetto Premium: include cinque pernottamenti in camera doppia con mezza pensione e due abbonamenti nel 2° settore di platea

Pacchetto Gold: consta in cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti in galleria.

Da gennaio è invece aperta la biglietteria ufficiale Rai-Ariston. La Rai permetterà alla clientela di prenotare gli abbonamenti rimanenti. A pochi giorni dall’inizio della kermesse è possibile acquistare i biglietti prenotati ma non ritirati in tempo. Solo in questa occasione sarà possibile acquistare biglietti per una singola serata della manifestazione condotta da Amadeus.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.