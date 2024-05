La donna per me: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda La donna per me, film del 2022 diretto da Marco Martani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea vive con Laura, conosciuta ai tempi dell’università, e mancano 24 ore al loro matrimonio. Ma lui è pieno di dubbi che condivide con i suoi tre migliori amici nel corso della serata di addio al celibato: si sente soffocare, e gli sembra di essersi lasciate sfuggire tante occasioni, ad esempio quella di diventare qualcuno nel mondo della musica. Dopo la serata con gli amici Andrea assiste ad una sorta di tempesta elettrica e si risveglia in una casa diversa dalla sua, con accanto una donna adocchiata durante l’addio al celibato. In pratica è dentro la vita che ha sempre sognato: soldi, conquiste, celebrità. La mattina dopo il risveglio è in un’altra casa e un’altra vita, in cui lui ha fatto scelte diverse, anche in materia di sentimenti. Quello che era sembrato un sogno diventa un incubo, un loop che si ripete ogni 11 aprile, e dal quale Andrea non riesce ad uscire.

La donna per me: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La donna per me, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andrea Arcangeli: Andrea

Alessandra Mastronardi: Laura

Stefano Fresi: Lorenzo

Cristiano Caccamo: Beniamino

Edoardo Scarpetta: Giulio

Fabio Morici: poliziotto

Francesco Gabbani: Federico

Angela Curri: Beatrice

Massimo Wertmüller: padre di Ludovica

Giuseppe Cederna:

Pamela Villoresi:

Francesca Agostini:

Dario Cassini:

Streaming e tv

Dove vedere La donna per me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.