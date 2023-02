Sanremo 2023, Rosa Chemical sfoggia un sex toy sul palco dell’Ariston

Rosa Chemical sfoggia un sex toy al Festival di Sanremo 2023 mentre Gianna Nannini, autrice della cover reinterpretata dal cantante nella serata dei duetti, assiste divertita alla performance dal divano di casa.

Rosa Chemical, infatti, si è esibito in coppia con Rose Villain proponendo il brano America di Gianna Nannini, considerato un inno alla masturbazione sia maschile che femminile.

Al termine della sua esibizione, il cantante ha mostrato dal palco dell’Ariston un plug anale gridando: “Viva l’amore, viva il sesso, viva la libertà” provocando la reazione imbarazzata di Amadeus.

Tra coloro che hanno apprezzato la performance c’è proprio Gianna Nannini che tra le stories del suo profilo Instagram ha pubblicato un video che la ritrae a casa mentre segue l’esibizione di Rosa Chemical. “Stupendo Rosa Chemical, sei il top – ha scritto Gianna Nannini – ho goduto, w il sesso”.

STREAMING E TV

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.