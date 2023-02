“Viva l’amore e viva il sesso”: Rosa Chemical senza freni sul palco dell’Ariston

Sanremo 2023, Rosa Chemical senza freni sul palco dell’Ariston

“Viva l’amore, viva il sesso, viva la libertà”: a gridarlo dal palco dell’Ariston è stato Rosa Chemical al termine della sua esibizione nella quarta puntata del Festival di Sanremo 2023, quella dedicata ai duetti, andata in onda nella serata di venerdì 10 febbraio.

Il rapper si è esibito in coppia con Rose Villain proponendo il brano America di Gianna Nannini, considerato un inno alla masturbazione sia maschile che femminile.

Dissacrante e politicamente scorretto, Rosa Chemical, il cui vero nome è Manuel Franco Rocati, ha più volte detto di non aver preclusioni verso qualsiasi forma d’arte e di rappresentazione.

Paragonato spesso ad Achille Lauro, il cantante ha sempre detto di essere molto aperto sessualmente e di non amare le etichette. “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto”, ha detto in un’intervista. Il cantante inoltre ha un profilo su Onlyfans, il social che permette di pubblicare anche contenuti hot.

