Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 2 maggio

Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni giovedì (e/o venerdì) a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Al momento della partenza, Zuleyha aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonna. In un momento di distrazione però, Cevriye perde di vista Azize. Quando se ne rende conto è troppo tardi: Azize è scomparsa. Cevriye, disperata, racconta a Rasit e Gaffur l’accaduto. Gaffur, radunati i braccianti, organizza delle squadre di ricerca.

Alla villa sono tutti molto in pensiero per la scomparsa della nonnina, che essendosi offesa per un commento di Cevriye si è nascosta per non farsi trovare. Zuleyha nel frattempo si rifiuta di parlare con Hakan. Grazie a Fikret, Hakan convince Zuleyha a tornare a casa con la promessa che avrebbe risolto la situazione della minacciosa presenza di Hamran senza spargimenti di sangue. L’indomani, al Cotonificio, Ismail avverte Fikret che un certo Ali Riza è andato a cercarlo. Fikret e Cetin si precipitano dall’uomo e lo convincono a confessare al procuratore l’assassinio di Fekeli, eseguito su commissione di Abdulkadir.

Intanto, Hakan e Abdulkadir hanno rintracciato Hamran. Hakan cerca di convincerlo di non avere niente a che fare con la morte di suo padre, ma il giovane non sembra convinto, così Abdulkadir gli spara a sangue freddo.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.