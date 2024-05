Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 maggio 2024

Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In questa puntata sarà ospite il generale Vannacci, che parlerà della propria candidatura nella Lega alle Elezioni Europee e di quelle che sono le più divisive fra le sue idee, respinte perfino da certi esponenti dello stesso Carroccio. Tra i temi ci sarà anche la festa del Primo Maggio, che è al centro della discussione politica, in particolare nell’orizzonte delle più recenti manovre economiche messe in campo dal governo e fortemente criticate dalle Organizzazioni sindacali, in particolare da Maurizio Landini segretario generale della Cgil e da Pierpaolo Bombardieri della Uil.

Infine spazio al caso di Saman Abbas, con l’analisi delle motivazioni che hanno portato alla condanna in primo grado dei genitori e di altri familiari, mentre si fa strada l’allucinante ipotesi che l’autrice materiale del delitto sia proprio la madre. Come ospiti di Dritto e Rovescio vedremo e ascolterem Carlo Fidanza, Maurizio Lupi, Eleonora Evi, Pierfrancesco Majorino, Carlo Bagnasco, Laura Castelli, Anna Maria Cisint.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 2 maggio 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.