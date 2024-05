Pechino Express 2024: le anticipazioni (tappe e coppie) della nona puntata, 2 maggio

Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la nona puntata (semifinale) di Pechino Express 2024, l’undicesima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca, con Fru dei The Jackal come inviato speciale. In questa stagione Pechino Express esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo l’eliminazione dei Fratm (gli attori di Mare Fuori Artem e Antonio Orefice) decisa dai Pasticceri (Massimiliano e Damiano Carrara) nella scorsa puntata, le quattro coppie ancora in gara saranno alle prese con una tesissima semifinale. Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru li guideranno attraverso un percorso lungo 233 chilometri tra la città eterna di Kandy e la culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale. Alla fine del percorso la coppia vincitrice della puntata dovrà stabilire chi eliminare, ma alla fine solo aprendo la busta nera si scoprirà se la puntata era o meno eliminatoria. Le 4 coppie ancora in gara a Pechino Express sono:

I Pasticceri: Damiano e Massimiliano Carrara;

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Italia – Argentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I 233 chilometri della nona tappa di Pechino Express 2024 iniziano nella città di Kandy e grazie alle anticipazioni della puntata scopriamo che al Royal Palace Park i concorrenti dovranno imparare una danza tradizionale locale usata per invocare gli spiriti soprannaturali. Continuando ad avanzare cercando passaggi tra gli automobilisti dello Sri Langa, i viaggiatori impareranno ad allenare la mente e scopriranno rimedi ayurvedici. Il viaggio li porterà a conoscere lunga dinastia di sovrani all’Ancient City di Polonnaruwa, ex centro mercantile e religioso che oggi conserva i resti di antichi palazzi e templi, sito archeologico Patrimonio dell’Umanità. Le 4 coppie, che hanno a disposizione solo 1 euro a testa in moneta locale, si inoltreranno nel Parco Nazionale di Minneriya dove osserveranno decine di specie animali nel corso di un safari sensazionale che accenderà più di una contesa tra loro e che sarà uno snodo fondamentale della gara. Costantino della Gherardesca li aspetterà al tappeto rosso di Mihintale dove scopriranno la classifica e la coppia vincitrice dovrà decidere chi eliminare.

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now. Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2023, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2024.