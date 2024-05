Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 18 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 18 maggio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano il cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso. In attesa della super finale di Amici, Verissimo dedica ampio spazio ai sei finalisti del talent di Maria De Filippi: Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit.

E ancora, saranno protagonisti del talk di Canale 5: Daniele Bossari, in libreria con Cristallo e Juliana Moreira con i figli Lua e Sol. Infine, la storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in studio con i loro bimbi: Ethan e Achille.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 18 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.