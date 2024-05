Affari Tuoi: cambia il pacco, rifiuta 150 mila euro e ne vince 300mila. Amadeus urla: “Ci vuole coraggio”

La puntata di ieri di Affari Tuoi è passata alla storia. Una puntata indimenticabile per il pubblico ma soprattutto per Luca e la figlia Sarah. Il concorrente del Trentino Alto Adige si è aggiudicato, infatti, il premio massimo da 300mila euro dopo una serie di colpi fortunati che hanno acceso gli animi di tutti. Amadeus per primo che ha urlato per tutto il tempo: “Trecentomila euro, trecentomila euro, ci vuole coraggio”.

Il concorrente ha condotto una gara incredibile e senza esclusione di colpi che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. E’ arrivato allo step finale con i pacchi rossi più alti, ossia 300.000, 200.000, 100.000 e 75.000 euro, ma anche con quelli da zero euro. Il dottore gli ha offerto il cambio, Luca ha quindi accettato e cambiato il pacco numero 4 con il 7: “Perchè in famiglia siamo in sette”, ha spiegato. Mai scelta fu più azzeccata perché la scotola azzurra lasciata conteneva proprio 0 euro.

“Questo è uno dei migliori finali della storia di Affari Tuoi”, ha poi commentato Amadeus euforico. Dopo un nuovo giro di pacchi Luca è rimasto con “in mano” 75 e 300mila euro. Quindi un’altra proposta del dottore: 150.000 euro. Un’offerta che è stata clamorosamente rifiutata. Giustamente, con il senno di poi. Luca infatti si è poi aggiudicato il massimo premio quella da 300mila euro. E, mentre tutti si abbracciavano, Amadeus ha iniziato ad urlare: “Ci vuole coraggio”.