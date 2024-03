Pechino Express 2024: concorrenti, coppie, percorso (tappe), quante puntate e streaming

Parte giovedì 7 marzo 2024 su Sky Uno Pechino Express 2024, la nuova edizione dello show condotto da Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal in veste di inviato speciale. Quest’anno Pechino Express scandaglierà i territori di Vietnam, Laos e Sri Lanka. Il filo conduttore è la rotta del Dragone. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i concorrenti e le tappe.

Coppie e concorrenti

Condotto di nuovo da Costantino della Gherardesca e con l’aggiunta dell’inviato Gianluca Fru dei The Jackal, Pechino Express porterà le otto coppie in Vietnam, Laos per poi arrivare nello Sri Lanka. Ecco le otto coppie di concorrenti: Fabio ed Eleonora Caressa, ‘I Caressa’, Damiano e Massimiliano Carrara, ‘I Pasticcieri’, Artem e Antonio Orefice, ‘I Fratm’, che si sono conosciuti sul set della serie ‘Mare Fuori’ e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, ‘I Romagnoli’. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, ‘I Brillanti’, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, ‘I Giganti’, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ‘Le Amiche’ e Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, ‘Italia Argentina’.

Percorso (tappe, Paesi)

Questa edizione di Pechino Express è dedicata a La rotta del Dragone. Adrenalinica, avventurosa e affascinante: la gara lungo la “Rotta del Dragone” si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta, in pieno stile “Pechino Express”. Si esploreranno, infatti, luoghi geograficamente lontani e si coinvolgeranno popoli culturalmente distanti, e per i viaggiatori in gioco saranno intense e indimenticabili le emozioni per le fortissime interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta con sé, perché anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

Negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile.

In questa stagione Pechino Express 2024 esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Il tragitto dei viaggiatori lungo la “Rotta del Dragone” comincerà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e vivissime testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante; si passerà poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos; fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express” e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

Pechino Express 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per Pechino Express 2024 su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 7 marzo 2024; l’ultima (la finale) giovedì 9 maggio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 7 marzo 2024

Seconda puntata: 14 marzo 2024

Terza puntata: 21 marzo 2024

Quarta puntata: 28 marzo 2024

Quinta puntata: 4 aprile 2024

Sesta puntata: 11 aprile 2024

Settima puntata: 18 aprile 2024

Ottava puntata: 25 aprile 2024

Nona puntata: 2 maggio 2024

Decima puntata: 9 maggio 2024

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Pechino Express 2024? Ogni puntata (in onda il giovedì sera su Sky Uno) avrà una durata di 150 minuti. ”’Pechino Express’ ha la capacità di saper raccontare – sottolinea Della Gherardesca – tutti lavorano affinché il programma racconti al telespettatore i luoghi che percorriamo, questo anche grazie alle nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. I concorrenti hanno la possibilità meravigliosa di potersi levare la maschera che tutti dobbiamo con fatica tenerci addosso durante la vita quotidiana”.

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now. Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2023, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2024.