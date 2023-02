Sanremo 2023, il bacio gay tra Fedez e Rosa Chemical era concordato?

Nonostante le smentite il bacio tra Fedez e Rosa Chemical andato in scena nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere stato concordato.

Sui social, infatti, circola un video del podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio, in onda su Rai 2 in occasione della kermesse musicale, in cui Fedez e Rosa Chemical, ospite della puntata, parlano di un bacio in vista dell’ultima puntata della manifestazione musicale.

“Io sarò in prima fila” afferma Fedez rivolgendosi a Rosa Chemical, che risponde: “Ottimo, buono a sapersi”.

“Vieni a salutarmi mentre canti” replica Fedez con Luis Sal che aggiunge: “Ci aspettiamo un bello show”.

“Possiamo dare un bacino” afferma Fedez, mentre Rosa Chemical lo interrompe: “Se dici tutto qua però”. “Con la lingua” replica il rapper.

Il filmato, dunque, dimostrerebbe che la performance andata in scena tra i due fosse stata almeno in parte concordata prima dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

Nella mattinata di domenica 12 febbraio, però, Rosa Chemical aveva in realtà smentito che il bacio fosse stato concordato: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio”.

“Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello – ha aggiunto Rosa Chemical – Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”.

“Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo” ha dichiarato il cantante in un’intervista a Rtl 102.5.