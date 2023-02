Il momento cult di questa finale del Festival di Sanremo 2023 è stato sicuramente il “limone” tra Fedez e Rosa Chemical. Il cantante in gara con il brano Made in Italy ha messo in scena una performance provocante, prendendo di mira Fedez, seduto in prima fila all’Ariston. Rosa Chemical è sceso in platea e ha prima simulato un atto sessuale, strusciandosi a mo di twerking sulle parti intime del rapper, poi lo ha fatto salire sul palco e alla fine della canzone lo ha baciato intensamente.

Il video ovviamente è diventato virale sui social. “Scusate, mi ha preso l’amore, questo è il Festival dell’amore”, ha aggiunto Rosa Chemical. Una scena che sicuramente farà discutere. Ad assistere dal palco un imbarazzatissimo Amadeus e Chiara Ferragni, moglie di Fedez. Come avrà reagito la co-conduttrice? In rete gira un video catturato da uno spettatore in sala durante una pausa pubblicitaria.

Fedez sale sul palco e allarga le braccia come a dire: “Non ho colpe, non c’entro nulla”. Lei indietreggia e appare infastidita. Poi l’imprenditrice digitale lo invita a seguirlo dietro le quinte. Cosa sarà successo alle spalle del palco dell’Ariston? Di preciso non si sa, ma gli utenti sui social si sono scatenati in ipotesi. Per qualcuno lei gli avrà fatto una bella ramanzina, per altri ci sarebbe stato un vero litigio.

Di certo poi in diretta Ferragni ha commentato ironicamente: “Ora ho guadagnato un bonus limone”. “Non lo dà a vedere, ma è furiosa”, commenta qualcun altro. Sempre dai social, molti hanno notato come poi Fedez, quando è stato inquadrato in prima fila, aveva gli occhi lucidi. Cosa ci sarà di vero? Per ora dai diretti interessati nessuna risposta ufficiale.