Il complicato mondo di Nathalie: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, giovedì 25 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il complicato mondo di Nathalie, film diretto da David Foenkinos, Stéphane Foenkinos con Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Bruno Todeschini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nathalie Pêcheux è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima forma e madre premurosa finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di diciotto anni, Mathilde, incantevole ballerina di danza classica, il suo campo d’azione poi si estende ai suoi amici, ai suoi colleghi, fino ai suoi vicini di casa. Il medico le spiega che il suo umore nero è da attribuire al periodo di transizione verso la menopausa, ma i registi David e Stéphane Foenkinos non cercano spiegazioni e si limitano a osservare, a distanza e allo stesso tempo con solidarietà, gli imprevedibili moti d’animo di una donna nella sua seconda adolescenza.

Il complicato mondo di Nathalie: il cast

Abbiamo visto la trama de Il complicato mondo di Nathalie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Karin Viard: Nathalie Pécheux

Dara Tombroff: Mathilde Pécheux

Anne Dorval: Sophie

Thibault de Montalembert: Jean-Pierre

Bruno Todeschini: Sébastien Corti

Marie-Julie Baup: Isabelle

Corentin Fila: Félix

Anaïs Demoustier: Mélanie Pick

Xavier De Guillebon: Thierry

Eva Lallier: Emma

Éric Frey: preside

Thérèse Roussel: Monique Mougins

Sreypeich Bensimon: Lin

Fabio Crestale: Marco

Yveline Hamon: psicologa

Francis Leplay: dottore

Cédric Ben Abdallah: vicino

Hèlèna Soubeyrand: vicina

Stéphane Foenkinos: maestro yoga

Michéle Brousse: nipote di Monique

Mounir Margoum: medico d’ospedale

Anne-Cécile Crapie: Professoressa Cheterine

Yves Heck: Professor Yves

Susanna Dimitri: agente del Club Med

Willy Liechty: animatore del Club Med

Michel Masiero: addetto alla piscina

Fleur Geffrier: cameriera del Bistrot

Loïc Mobihan: Hugo

Streaming e tv

Dove vedere Il complicato mondo di Nathalie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.