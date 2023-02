Sanremo 2023, dopo il bacio con Rosa Chemical Fedez è sparito dai social

Dopo il bacio con Rosa Chemical andato in scena nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, Fedez è letteralmente sparito dai social.

Che la performance proibita abbia avuto delle conseguenze con la moglie Chiara Ferragni? Se lo stanno iniziando a chiedere in molti sui social soprattutto dopo il video catturato all’Ariston in cui si vedono l’influencer e il rapper discutere subito dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Potrebbe trattarsi anche di una semplice coincidenza e che Fedez non abbia postato nulla per via della stanchezza, ma la cosa appare alquanto sospetto dal momento che Fedez, così come la moglie Chiara Ferragni, è solito postare molti contenuti sui suoi profili social.

L’ultima stories sul suo profilo Instagram, invece, risale a ieri sera, poco prima che avvenisse il “fattaccio”. Chiara Ferragni, invece, ha caricato diverse stories sul suo profilo, tra cui una in cui informa i suoi follower di essere ritornata nella sua casa di Milano, dai figli Leone e Vittoria.

Nel frattempo, interpellato sull’argomento, Rosa Chemical ha smentito che il bacio fosse stato programmato: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio”.

“Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello – ha aggiunto Rosa Chemical – Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”.

“Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo” ha dichiarato il cantante in un’intervista a Rtl 102.5.

Sulla possibile reazione di Chiara Ferragni, invece, Rosa Chemical ha dichiarato: “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata”.