Rosa Chemical e il bacio a Fedez: “Nulla di preparato, era un messaggio d’amore. Le polemiche? Ho vinto io”

Sanremo 2023, Rosa Chemical parla del bacio a Fedez: “Non era preparato”

Dopo le polemiche per il bacio a Fedez e l’amplesso simulato nel corso della finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical interviene per ricostruire quanto accaduto sul palco dell’Ariston.

Il cantante, che è intervenuto All’indignato speciale, in onda su Rtl 102.5, ha spiegato: “Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

TV / Rosa Chemical bacia in bocca Fedez e mima un amplesso con lui TV / La reazione di Chiara Ferragni dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

A chi gli ha chiesto se la performance fosse stata preparata con Fedez, Rosa Chemical ha risposto: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio”.

“Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato” ha aggiunto il cantante.

Alla domanda se Chiara Ferragni si fosse arrabbiata per il bacio al marito Fedez, il cantante ha risposto: “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata”.

“Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival” ha concluso Rosa Chemical.