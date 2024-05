Toto Cutugno, le cause della morte del cantante ricordato a Domenica In

Quali sono state le cause della morte di Toto Cutugno, ricordato oggi – 5 maggio 2024 – a Domenica In? Il cantante, classe 1943, è morto il 22 agosto 2023 a Milano dopo una lunga lotta contro il cancro. Malattia che ha tenuto nascosta per tanto tempo. Ne parlò pubblicamente solo qualche anno fa “per aiutare le altre persone a capire l’importanza della prevenzione”.

Il cantante è morto dopo un lungo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano per patologia oncologica. Si è aggravato ed è morto nella struttura del San Raffaele nota come “Iceberg”: è uno spazio dedicato alle urgenze ed emergenze sanitarie ed è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e qui precedenza di visita dei pazienti è dettata dalla gravità delle loro condizioni, indipendentemente dall’ordine di arrivo.

In passato lui stesso aveva raccontato di essere stato in cura proprio nell’Irccs milanese per un tumore alla prostata che aveva minacciato anche i reni con metastasi. Una malattia, il cancro, con la quale ha convissuto per lungo tempo. La prima diagnosi nel 2007. Si è quindi sottoposto ad un’operazione, poi alla successiva terapia terminata ad agosto dello stesso anno. “Mi sentivo una roccia”, raccontava, ricordando i tempi in cui però si scoprì malato. “Mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di note, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Al Bano (cantante e suo storico amico, ndr) e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone. Non mi ha fatto uscire dall’ospedale, ha detto subito che era una cosa grave, avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito”. A consigliargli il medico, il professore Rigatti, fu sempre Al Bano.