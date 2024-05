Mascaria streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Mascaria, film tv – liberamente ispirato a una storia vera – diretto da Isabella Leoni e trasmesso in occasione della Giornata della Legalità. Mascariare in siciliano significa tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile, in una parola: calunniare. Nel caso di “Mascaria” il segno del sospetto finirà per annientare Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane) il quale, a seguito di una sua denuncia, viene delegittimato moralmente dai suoi avversari subendo per questo l’abbandono sociale, economico e istituzionale. Dove vedere Mascaria in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1.

Mascaria streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Mascaria, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? Trattandosi di un film e non una serie tv, andrà in onda una sola ed unica puntata: giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,30.