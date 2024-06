La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Deva vede il padre ferito per le percosse subite e implora Gulcemal di lasciarlo libero e di poter prendere il suo posto. Gulcemal accetta, a patto che lei glielo chieda in ginocchio. Gli uomini di Gulcemal hanno picchiato violentemente Ibrahim di loro iniziativa, e l’ordine non è partito da lui, ma Deva è convinta del contrario. Ipek, la sorella di Deva, si dispera e vorrebbe denunciare la scomparsa del padre e della sorella alla polizia, ma Zafer glielo impedisce. Zafer dà ordine ai suoi uomini di dar fuoco al laboratorio di Ibrahim, facendo ricadere la colpa del rogo su Gulcemal.

La rosa della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata, ma qual è il cast de La rosa della vendetta? A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.