La rosa della vendetta: trama, cast, quante puntate, anticipazioni, attori, streaming, Canale 5

La rosa della vendetta è la nuova serie turca di genere melò in onda su Canale 5 da venerdì 7 giugno 2024 in prima serata. Dopo il grande successo di Terra amara, l’ammiraglia Mediaset punta ancora su questo genere, capace di appassionare soprattutto il pubblico femminile. Il titolo originale della fiction è Gülcemal ed è stata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme la trama, il cast, quante puntate, le anticipazioni e tutte le informazioni.

Trama

L’infanzia di Gülendam e Gülcemal Şahin viene scossa da un evento straziante. Dopo l’abbandono della loro madre – che ha scelto di fuggire con un altro uomo – i due adolescenti avranno un solo obiettivo: la vendetta. Sarà in particolare il giovane Gülcemal a nutrire questo desiderio, e crescendo il ragazzo si trasformerà in un mostro oscuro.

La sete di vendetta di Gülcemal Şahin sembrerà non riuscire a placarsi, e a questa si aggiungerà una sorta di “maledizione” che gli impedirà di trovare il vero amore per più di vent’anni. A un certo punto però, nella sua vita si affaccerà Deva Nakkaşoğlu. Inizialmente anche lei mostrerà verso l’uomo una forte repulsione, schierandosi nell’ampia platea di persone che lo odieranno, ma a poco a poco la donna scivolerà in un vortice di passione e nella inevitabile tempesta che il suo sentimento provocherà.

La rosa della vendetta: il cast

Tanti gli attori di questa serie turca in onda su Canale 5. A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast, ma quante puntate sono previste per La rosa della vendetta? La serie originale è composta da 13 puntate. Nella versione italiana ogni episodio sarà diviso circa in due appuntamenti, creando così una telenovela lunga più o meno 26 puntate.

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.