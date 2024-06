Linea Verde Illumina: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi su Rai 1, 15 giugno

Un viaggio per illuminare i luoghi e le comunità d’Italia insieme alle leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. Continua in Sicilia l’itinerario di “Linea Verde Illumina”, il nuovo programma del sabato, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Sport e Salute e con il Ministero del Turismo. Questa mattina, 15 giugno, alle 11:25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata dedicata a Catania e al suo incantevole territorio tra l’Etna e Aci Trezza, svelato insieme ai campioni Tania Di Mario, Stefano Maniscalco e Valerio Vermiglio che racconteranno, tra paesaggi e luoghi meravigliosi, i valori dello sport e i progetti di Sport e Salute sull’isola.

Tante le tematiche affrontate: il movimento come fonte di benessere fisico e mentale, la valenza e l’importanza delle discipline sportive come forma di educazione e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo, le peculiarità del territorio e l’offerta turistica con declinazione sportiva, la bellezza e l’unicità del patrimonio artistico, culturale, naturale. Spazio, nel corso della puntata, anche all’allenamento mentale , all’alimentazione e al benessere con il “signore degli anelli” Jury Chechi e al “barone” Andrea Lo Cicero.