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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della puntata finale

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della finale, 17 maggio

Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nona puntata (la finale) del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Per la finale di stasera i riflettori sono puntati soprattutto sulla categoria danza. In pole position nei pronostici per la vittoria domina Alessio: il talento del team Pettinelli-Emanuel Lo è il super favorito. A inseguirlo c’è il giovanissimo Emiliano, mentre Nicola, pupillo di Alessandra Celentano, cercherà il colpaccio partendo da una posizione più defilata.

E i cantanti? L’unica ad avere il posto blindato è Elena, che però dovrà vedersela con il verdetto del pubblico all’inizio della puntata. L’eliminazione tra Lorenzo, punta di diamante di Lorella Cuccarini, e Angie è stata infatti sospesa. Sarà il televoto a decidere chi dei due potrà continuare a sognare.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato o, in occasione della finale, domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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