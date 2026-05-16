Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Kung Fu Panda 4: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Kung Fu Panda 4: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 4, film d’animazione del 2024 diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre i Cinque Cicloni sono fuori per compiere alcune missioni, nella Valle della Pace, Po aiuta il padre adottivo, il signor Ping, e il padre biologico, Li Shan, ad aprire il loro nuovo ristorante; all’improvviso giunge sul posto il Maestro Shifu, dicendo a Po che deve avanzare e diventare la guida spirituale della Valle della Pace. Ciò significa che Po non può più essere il Guerriero Dragone per sempre e deve trovare un candidato adatto per prendere il suo posto.

Po fatica a scegliere il candidato giusto, soprattutto perché non vuole smettere di essere il Guerriero Dragone, sentendosi più tagliato per combattere che diffondere saggezza, ma poi cattura una bandita volpe di nome Zhen che cerca di rubare armi antiche. Po la fa imprigionare, ma scopre presto che Tai Lung è tornato e ha distrutto una miniera; la volpe sente la discussione e dice di “Seguire le orme”. Po raggiunge il villaggio e trova le orme lasciate dal leopardo che si rimpiccioliscono: Zhen rivela che il Tai Lung che ha attaccato il villaggio è in realtà la Camaleonte, una potente strega che può trasformarsi in chiunque desideri, e che sa dove si trova.

Kung Fu Panda 4: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda 4, ma quali sono i personaggi e i doppiatori del film? Di seguito l’elenco completo:

  • Fabio Volo: Po / Loto
  • Alessia Amendola: Zhen
  • Paolo Marchese: Li Shan
  • Oliviero Dinelli: Mr. Ping
  • Fabrizio Pucci: Tai Lung
  • Francesco Pezzulli: Han
  • Carlo Valli: Shifu
  • Laura Romano: Camaleonte

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda 4 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci (Italia): orario
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggio
TV / Il Gladiatore II: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci (Italia): orario
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggio
TV / Il Gladiatore II: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Eurovision 2026: cantanti e scaletta della finale
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la finale
TV / Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi
TV / A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2026: l’orario su Rai 1
TV / Ascolti tv venerdì 15 maggio: Mille e una cover Sanremo, Grande Fratello Vip
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 15 maggio
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 15 maggio
Ricerca