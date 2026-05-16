Kung Fu Panda 4: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 4, film d’animazione del 2024 diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre i Cinque Cicloni sono fuori per compiere alcune missioni, nella Valle della Pace, Po aiuta il padre adottivo, il signor Ping, e il padre biologico, Li Shan, ad aprire il loro nuovo ristorante; all’improvviso giunge sul posto il Maestro Shifu, dicendo a Po che deve avanzare e diventare la guida spirituale della Valle della Pace. Ciò significa che Po non può più essere il Guerriero Dragone per sempre e deve trovare un candidato adatto per prendere il suo posto.

Po fatica a scegliere il candidato giusto, soprattutto perché non vuole smettere di essere il Guerriero Dragone, sentendosi più tagliato per combattere che diffondere saggezza, ma poi cattura una bandita volpe di nome Zhen che cerca di rubare armi antiche. Po la fa imprigionare, ma scopre presto che Tai Lung è tornato e ha distrutto una miniera; la volpe sente la discussione e dice di “Seguire le orme”. Po raggiunge il villaggio e trova le orme lasciate dal leopardo che si rimpiccioliscono: Zhen rivela che il Tai Lung che ha attaccato il villaggio è in realtà la Camaleonte, una potente strega che può trasformarsi in chiunque desideri, e che sa dove si trova.

Kung Fu Panda 4: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda 4, ma quali sono i personaggi e i doppiatori del film? Di seguito l’elenco completo:

Fabio Volo: Po / Loto

Alessia Amendola: Zhen

Paolo Marchese: Li Shan

Oliviero Dinelli: Mr. Ping

Fabrizio Pucci: Tai Lung

Francesco Pezzulli: Han

Carlo Valli: Shifu

Laura Romano: Camaleonte

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda 4 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.