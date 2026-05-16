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Il Gladiatore II: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il gladiatore II: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il gladiatore II (Gladiator II), film del 2024 diretto e co-prodotto da Ridley Scott. La pellicola, scritta da David Scarpa, è il sequel de Il gladiatore (2000) ed è interpretata da Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn e Fred Hechinger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sedici anni dopo la morte di Marco Aurelio, Roma è governata dalla tirannia degli imperatori gemelli Geta e Caracalla, dove prospera la corruzione. Intanto, il valoroso generale romano Giusto Acacio conquista la Numidia, facendo moltissimi prigionieri da portare nell’Urbe; tra questi c’è Annone, la cui moglie Arishat è stata uccisa durante la tenace e vana resistenza del suo popolo contro i soldati guidati da Acacio. La rabbia che mostra Annone per la perdita della sua terra e per la morte dell’amata consorte conquista l’attenzione del ricco mercante di schiavi Macrino, il quale, dopo averlo visto combattere contro dei babbuini in un’arena ad Anzio, lo pone sotto la sua ala protettrice, promettendogli in cambio della sua fedeltà la testa di Acacio.

Quest’ultimo, che ha la piena fiducia dei folli imperatori, trama nel frattempo per rovesciarne il governo con l’aiuto della moglie Lucilla, figlia di Marco Aurelio, del senatore Gracco e dei suoi soldati, guidati dal suo braccio destro Dario Sesto; il loro obiettivo è liberare Roma dal potere malato che la affligge da troppo tempo e perseguire il sogno che Marco Aurelio si era prefissato da anni.

Il gladiatore II: il cast

Abbiamo visto la trama de Il gladiatore II, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Paul Mescal: Lucio
  • Pedro Pascal: generale Acacio
  • Connie Nielsen: Lucilla
  • Denzel Washington: Macrino
  • Joseph Quinn: imperatore Geta
  • Fred Hechinger: imperatore Caracalla
  • Lior Raz: Viggo
  • Derek Jacobi: Gracco
  • Peter Mensah: Giugurta
  • Matt Lucas: Mastro cerimoniere
  • Alexander Karim: Ravi
  • Yuval Gonen: Arishat
  • Richard McCabe: questore
  • Tim McInnerny: senatore Trace
  • Oleh Yutgof: Dario
  • Rory McCann: Tegula

Streaming e tv

Dove vedere Il gladiatore II in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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