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A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2026: l’orario su Rai 1

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di Anton Filippo Ferrari
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A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2026: l’orario su Rai 1. Durata, quando finisce

A che ora inizia, quanto dura e quando finisce la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 in programma oggi, 16 maggio, con diretta su Rai 1? Tutti a tifare per Sal Da Vinci, protagonista con la canzone “Per sempre si”. Appuntamento in diretta su Rai 1 subito dopo la fine del Tg1, quindi alle 20.35. La fine della finale dell’Eurovision 2026, con la proclamazione del vincitore, è prevista intorno alle 00.40. La durata è quindi di circa quattro ore, pubblicità incluse. Si tratta dell’evento non sportivo più visto al mondo.

Come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2026? Il televoto per l’Eurovision 2026 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno a Sal Da Vinci.

Streaming e tv

Dove vedere la finale di Eurovision 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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