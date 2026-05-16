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TV

Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

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di Anton Filippo Ferrari
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Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21 su Rai 2 da Vienna va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Dove vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Eurovision 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone, o anche in lingua originale sul canale YouTube di Eurovision.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’Eurovision Song Contest 2026, ma quante puntate sono previste? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 12 maggio 2026; la finale sabato 16 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: martedì 12 maggio 2025, Rai 2 TRASMESSA
  • Seconda puntata: giovedì 14 maggio 2025, Rai 2 TRASMESSA
  • Terza puntata (finale): sabato 16 maggio 2025, Rai 1 OGGI

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2026? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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