Eurovision 2026: cantanti, conduttori, location, come funziona, come votare, quante puntate e streaming

Dal 12 al 16 maggio 2026 al Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, andrà in scena l’Eurovision Song Contest, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l’edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e regolamento: come funziona

Saranno 35 i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest tra i quali anche l’Italia, inserita tra le Big 4 (Francia, Germania, Italia e Regno Unito; fino al 2025 erano cinque con la Spagna) che accederanno direttamente alla finale. Tornano Bulgaria, Moldavia e Romania, mentre cinque non partecipano per protesta contro la presenza di Israele (Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna). Oltre alla finale, il rappresentante italiano, Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si esibirà (fuori gara) nella prima semifinale, quella in cui l’Italia è chiamata a televotare (ma solo per gli altri Paesi).

Il meccanismo resta quello consolidato. Due semifinali selezionano i 20 finalisti che si aggiungono ai Paesi già qualificati: Italia, Francia, Germania e Regno Unito – i cosiddetti Big 5 (ma quest’anno manca la Spagna che si è ritirata) – insieme all’Austria, in finale in quanto paese Paese ospitante. La finale vede così in gara 25 artisti. Il sistema di voto combina giurie nazionali e televoto, con il contributo anche del pubblico internazionale, che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre più rilevante.

Eurovision 2025: la scaletta delle semifinali

Le due semifinali distribuiscono i Paesi in modo da garantire equilibrio geografico e televisivo. La prima serata apre ufficialmente la competizione, mentre la seconda definisce il quadro completo dei finalisti. Nella prima semifinale vedremo (in questo ordine di uscita):

Moldavia

Svezia

Croazia

Grecia

Portogallo

Georgia

Italia

Finlandia

Montenegro

Estonia

Israele

Germania

Belgio

Lituania

San Marino

Polonia

Serbia

Nella seconda semifinale, invece, si esibiranno:

Bulgaria

Azerbaigian

Romania

Lussemburgo

Repubblica Ceca

Francia

Armenia

Svizzera

Cipro

Austria

Lettonia

Danimarca

Australia

Ucraina

Regno Unito

Albania

Norvegia

Quando canta Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si esibirà (fuori gara) nella prima semifinale, quella in cui l’Italia è chiamata a televotare (ma solo per gli altri Paesi). Il nostro artista si esibirà come settimo.

Eurovision Song Contest 2026: location

Questa edizione dell’Eurovision, come detto, si tiene al Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Paese che ha vinto tre volte nella sua storia: nel 1966, con Udo Jürgens e il brano Merci Chérie, nel 2014 con Conchita Wurst e il brano Rise like a Phoenix e nel 2025 con JJ e il brano Wasted Love. Si è classificata per nove volte all’ultimo posto. Per quanto riguarda l’organizzazione, l’Austria ospita l’Eurovision per la terza volta: dopo Vienna 1967 e Vienna 2015, il contest torna ancora nella capitale, confermando il legame stretto tra il Paese e la manifestazione.

Come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2026? Il televoto per l’Eurovision 2026 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno a Lucio Corsi.

Come votare per l’Eurovision 2026? Gli spettatori da casa potranno farlo attraverso il meccanismo del Televoto votando – secondo le disposizioni consultabili sul sito www.rai.it/eurovisionsongcontest – nella prima semifinale in diretta martedi 12 maggio 2026 e nel corso della Finale in diretta sabato 16 maggio 2026. Attenzione! Non è possibile votare dall’Italia nella seconda semifinale perché il nostro Paese non si esibisce.

Inoltre, il Pubblico nazionale italiano e la Giuria Nazionale, non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia. Nel caso in cui i telespettatori italiani (residenti in Italia o all’estero con sim italiana) provassero secondo qualsiasi modalità ad esprimere il proprio voto per la canzone in gara che rappresenta l’Italia il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente.

Questi i numeri: 894.001 DA FISSO – 475.475.0 DA MOBILE (sms)

Si può esprimere il voto anche mediante APP ufficiale “EUROVISION SONG CONTEST” (IOS e Android).

A ciascuna canzone in gara sarà attribuito un codice numerico e i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza digitando il codice numerico corrispondente alla canzone scelta sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso o inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite SMS o tramite APP: Eurovision Song Contest, Ap. Il risultato delle due semifinali è determinato dalla Votazione del pubblico che è così suddiviso:

voto del pubblico nazionale

voto del pubblico internazionale denominato RDM (Resto del mondo)

Eurovision Song Contest 2026: conduttori

A guidare le tre serate sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Victoria, classe 1993, è una figura poliedrica che ha costruito una carriera indipendente dal celebre impero di famiglia. Cantante pop attiva già a sedici anni, ha consolidato la sua fama in Germania e Austria vincendo e poi conducendo il programma Let’s Dance. È anche pilota di rally. Ostrowski, classe 1973, è un veterano dello spettacolo austriaco. Attore, regista e sceneggiatore di grande successo, è amato dal pubblico per la sua vena comica e la versatilità. Per quanto riguarda la diretta televisiva italiana saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini i commentatori delle varie serate.

Eurovision 2026: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2026? In tutto, come detto, andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 12 maggio 2026; la finale sabato 16 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 12 maggio 2026

Seconda puntata: giovedì 14 maggio 2026

Terza puntata (finale): sabato 16 maggio 2026

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2026? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Palmares

La Svezia e l’Irlanda guidano la classifica delle nazioni con il maggior numero di vittorie grazie a sette trionfi. Al secondo posto ci sono invece Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con cinque medaglie d’oro a testa. L’Italia ha vinto tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e Non ho l’età (per amarti), nel 1990 con Toto Cutugno e Insieme: 1992 e nel 2021 con i Måneskin e Zitti e buoni.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o in lingua originale sul canale YouTube dell’Eurovision.