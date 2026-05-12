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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7

Immagine di copertina
Giovanni Floris (Credit: AGF)
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Economia, esteri, riforme: a poco più di un anno dalle prossime elezioni il governo Meloni si è impantanato o ha ancora margini per portare a casa risultati concreti per gli italiani? A rendere ancora più complicato il quadro sul versante della politica nazionale si aggiungono le tensioni interne allo stesso governo e nel partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, con il nuovo terremoto ai vertici del ministero della Cultura. Attenzione anche al fronte della politica estera e a quello economico, con la crisi tra Usa e Iran che non si risolve, con conseguenze dirette sui prezzi di petrolio e gas e ricadute sempre più pesanti su bollette e trasporti per gli italiani. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 12 maggio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Pier Luigi Bersani
  • Alessandro Di Battista
  • Massimo Ghini

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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