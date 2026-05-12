Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 12 maggio 2026, Rai 3

Questa sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Nella prima puntata la squadra di Sabrina Giannini mostrerà come l’umanità, ormai urbanizzata, pensa di rigenerarsi, di vivere a lungo, con trattamenti costosi, compensando le carenze con i peptidi di sintesi per combattere l’ansia, per dormire meglio, per stimolare la libido e, per restare in forma, dimagrendo con la semaglutide e altri farmaci GLP-1 di moda.

Il reportage mostrerà cosa viene proposto ai clienti di una clinica della longevità dove per i trattamenti si arriva a spendere cifre iperboliche. Entrare in una camera iperbarica anziché fare una passeggiata in un bosco e pensare che sia più salutare. Prendere farmaci per non mangiare anziché alimentarsi in modo naturale. Ma si vedranno anche altri occidentali prendere d’assalto le cliniche ayurvediche in India per purificare mente e corpo, con sistemi più naturali e un’alimentazione sana. Soluzione molto più economica.

L’inchiesta registrerà anche un momento epocale: la grande lobby del cibo industriale, dopo decenni di abbuffata vendendo cibo ultraprocessato, sta incontrando un grosso ostacolo: la gente mangia sempre meno perché assume i farmaci dimagranti agonisti GLP – 1, spesso fuori dal controllo medico anche se con importanti effetti collaterali. Un duello tra lobby, e il corpo umano in mezzo.

Eppure, sarebbe semplice uscire da queste logiche evitando di spendere cifre assurde e di sottoporsi a trattamenti pericolosi. Uno stile alimentare e di vita possibile con i suggerimenti dell’ospite del programma: l’epidemiologo Franco Berrino.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,30 stasera – martedì 12 maggio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.