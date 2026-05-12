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Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 12 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio Il gioco delle tre carte de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2006? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Un anziano imprenditore edile viene ucciso, investito da un’auto. Il commissario Montalbano viene a sapere che questi aveva lavorato in passato come capomastro per un giovane architetto che, vent’anni prima, era stato accusato e condannato per l’omicidio del suo socio nonché marito della sua amante. L’architetto era stato scarcerato poche settimane prima. Nel frattempo, uno straniero misterioso viene trovato ucciso da un colpo di pistola alla nuca non lontano da un casolare isolato. Grazie all’insistenza del cugino dell’imprenditore, Montalbano inizia a sospettare che fra la morte del capomastro e la scarcerazione dell’architetto vi sia un legame. Lentamente la complessa storia si dipana rivelando che anche il misterioso straniero è coinvolto nella ventennale storia d’amore e d’affari.

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: il cast

Quali personaggi vedremo tornare in questa puntata di Montalbano? Sicuramente il suo protagonista, interpretato dall’iconico Luca Zingaretti. Montalbano è a capo del commissariato di Vigata e non potrebbe svolgere egregiamente il suo lavoro senza il suo fidato braccio destro: Domenico, detto Mimi Augello è interpretato da Cesare Bocci.

Ancora, Montalbano può fare affidamento sui suoi collaboratori: Giuseppe Fazio (interpretato da Peppino Mazzotta), il goffo Agatino Catarella (interpretato da Angelo Russo); e ancora, abbiamo il medico legale Pasquano (interpretato da Marcello Perracchio) e il giornalista Nicolò Zito (Roberto Nobile).

Nella puntata troviamo anche Simona Cavallari (Renata Di Mora), Valeria Milillo (Virginia Pennisi), Barbara Tabita (Cloris Tarantino), Stefano Dionisi (Rocco Pennisi), Nuccio Vassallo (cugino di Pennisi), Gilberto Idonea (Ciccio Monaco), Gigio Morra (giudice Scognamiglio), Paride Benassai (Xavier Granieri/Salvatore Lumia)

Streaming e tv

Dove vedere l’episodio Il gioco delle tre carte de Il Commissario Montalbano? Appuntamento questa sera, 12 maggio 2026, in replica su Rai 1 dalle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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