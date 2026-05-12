Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Eurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinale

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Eurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – 12 maggio – alle ore 21? A inaugurarla sarà la Moldavia; a chiudere la Serbia. Nel corso della serata, come settimo, si esibirà il nostro Sal Da Vinci. Ecco l’ordine di esibizione di oggi:

  • Moldavia
  • Svezia
  • Croazia
  • Grecia
  • Portogallo
  • Georgia
  • Italia
  • Finlandia
  • Montenegro
  • Estonia
  • Israele
  • Germania
  • Belgio
  • Lituania
  • San Marino
  • Polonia
  • Serbia

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision 2026, televoto: come si vota per i cantanti in gara
TV / Eurovision 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima semifinale
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision 2026, televoto: come si vota per i cantanti in gara
TV / Eurovision 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima semifinale
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 12 maggio su Rete 4
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 16esima puntata
TV / Eurovision Song Contest 2026: tutto quello che c’è da sapere sull’evento
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 12 maggio
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 maggio 2026
Ricerca