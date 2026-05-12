Eurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – 12 maggio – alle ore 21? A inaugurarla sarà la Moldavia; a chiudere la Serbia. Nel corso della serata, come settimo, si esibirà il nostro Sal Da Vinci. Ecco l’ordine di esibizione di oggi:

Moldavia

Svezia

Croazia

Grecia

Portogallo

Georgia

Italia

Finlandia

Montenegro

Estonia

Israele

Germania

Belgio

Lituania

San Marino

Polonia

Serbia

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.