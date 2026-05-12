Eurovision 2026, televoto: come si vota per i cantanti in gara

Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2026 in programma dal 12 al 16 maggio? Il televoto per l’Eurovision 2026 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno a Lucio Corsi.

Come votare per l’Eurovision 2026? Gli spettatori da casa potranno farlo attraverso il meccanismo del Televoto votando – secondo le disposizioni consultabili sul sito www.rai.it/eurovisionsongcontest – nella prima semifinale in diretta martedi 12 maggio 2026 e nel corso della Finale in diretta sabato 16 maggio 2026. Attenzione! Non è possibile votare dall’Italia nella seconda semifinale perché il nostro Paese non si esibisce.

Inoltre, il Pubblico nazionale italiano e la Giuria Nazionale, non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia. Nel caso in cui i telespettatori italiani (residenti in Italia o all’estero con sim italiana) provassero secondo qualsiasi modalità ad esprimere il proprio voto per la canzone in gara che rappresenta l’Italia il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente.

Questi i numeri: 894.001 DA FISSO – 475.475.0 DA MOBILE (sms)

Si può esprimere il voto anche mediante APP ufficiale “EUROVISION SONG CONTEST” (IOS e Android).

A ciascuna canzone in gara sarà attribuito un codice numerico e i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza digitando il codice numerico corrispondente alla canzone scelta sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso o inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite SMS o tramite APP: Eurovision Song Contest, Ap. Il risultato delle due semifinali è determinato dalla Votazione del pubblico che è così suddiviso:

voto del pubblico nazionale

voto del pubblico internazionale denominato RDM (Resto del mondo)

Streaming e tv

Abbiamo visto come si vota per i cantanti dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o in lingua originale sul canale YouTube dell’Eurovision.