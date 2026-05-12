Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Eurovision 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Eurovision 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per l’Eurovision Song Contest 2026, l’evento musicale più visto al mondo che vede in gara per l’Italia Sal Da Vinci? In tutto andranno in onda tre puntate: due semifinali e la finalissima. La prima martedì 12 maggio 2026; la finale sabato 16 maggio 2026. Appuntamento su Rai 2 per le semifinali e su Rai 1 per la finale. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: martedì 12 maggio 2026, Rai 2
  • Seconda puntata: giovedì 14 maggio 2026, Rai 2
  • Terza puntata (finale): sabato 16 maggio 2026, Rai 1

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dell’Eurovision 2026? La messa in onda su Rai 2 delle due semifinali è prevista dalle ore 21 alle ore 23,25. La finalissima invece andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti per le semifinali; circa 4 ore per la finale.

Come si vota

Abbiamo visto quante puntate sono previste per l’Eurovision 2026, ma come si vota per i cantanti in gara? Il televoto per l’Eurovision 2026 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno a Sal Da Vinci.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision 2026, televoto: come si vota per i cantanti in gara
TV / Eurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinale
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima semifinale
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision 2026, televoto: come si vota per i cantanti in gara
TV / Eurovision 2026: cantanti e scaletta della prima semifinale
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima semifinale
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 12 maggio su Rete 4
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 16esima puntata
TV / Eurovision Song Contest 2026: tutto quello che c’è da sapere sull’evento
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 12 maggio
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 maggio 2026
Ricerca