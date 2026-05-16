Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci (Italia): orario, finale

Quando canta Sal Da Vinci (Italia) oggi, 16 maggio, nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma alle 20,35 su Rai 1? In tutto stasera si esibiranno 26 cantanti. Il nostra rappresentante, con il brano “Per sempre si”, si esibirà per 22esimo, orientativamente dopo le ore 23/23,30. Di seguito la scaletta (ordine di uscita) della serata finale degli Eurovision Song Contest 2026:

Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem

Germania, Sarah Engels, Fire

Israele, Noam Bettan, Michelle

Belgio, Essyla, Dancing on the Ice

Albania, Alis, Nân

Grecia, Akylas, Ferto

Ucraina, Leléka, Ridnym

Australia, Delta Goodrem, Eclipse

Serbia, Lavina, Kraj Mene

Malta, Aidan, Bella

Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads

Bulgaria, Dara, Bangaranga

Croazia, Lelek, Andromeda

Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre

Francia, Monroe, Regarde!

Moldavia, Satoshi, Viva, Moldova!

Finlandia, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Liekinheitin

Polonia, Alicja, Bray

Lituania, Lion Ceccah, Sólo quiero más

Svezia, Felicia, My System

Cipro, Antigoni, Jalla

Italia, Sal Da Vinci, Per sempre sì

Norvegia, Jonas Lovv, Ya Ya Ya

Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me

Austria, Cosmó, Tanzschein

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o sul canale YouTube di Eurovision.

Come si vota

Abbiamo visto quando canta Sal Da Vinci (orario) nella finale, ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2026? Gli spettatori da casa potranno farlo attraverso il meccanismo del Televoto votando – secondo le disposizioni consultabili sul sito www.rai.it/eurovisionsongcontest – nella prima semifinale in diretta martedi 12 maggio 2026 e nel corso della Finale in diretta sabato 16 maggio 2026. Attenzione! Non è possibile votare dall’Italia nella seconda semifinale perché il nostro Paese non si esibisce.

Inoltre, il Pubblico nazionale italiano e la Giuria Nazionale, non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia. Nel caso in cui i telespettatori italiani (residenti in Italia o all’estero con sim italiana) provassero secondo qualsiasi modalità ad esprimere il proprio voto per la canzone in gara che rappresenta l’Italia il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente.

Questi i numeri: 894.001 DA FISSO – 475.475.0 DA MOBILE (sms)

Si può esprimere il voto anche mediante APP ufficiale “EUROVISION SONG CONTEST” (IOS e Android).